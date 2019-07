Titelanwärter Rene Rast hat sich die Pole Position für das zehnte Saisonrennen der DTM im niederländischen Assen gesichert. Der Audi-Pilot setzte im Qualifying am Sonntagvormittag in 1:24,849 Minuten die Bestzeit und verwies seine Markenkollegen Jonathan Aberdein (Südafrika) und Mike Rockenfeller (Neuwied) auf die Plätze.

Rast sammelte für seine Pole drei weitere Zähler ein und baute die Führung in der Gesamtwertung auf Nico Müller (Schweiz/Audi) auf vorerst 27 Punkte aus. Müller wird das Rennen am Sonntagmittag von Startplatz vier in Angriff nehmen, der in der Meisterschaft drittplatzierte Philipp Eng (Österreich/BMW) startet nur von Platz acht.

Wittmann wird Letzter

Für Marco Wittmann, der das erste Rennen am Samstag gewonnen hatte, verlief das Qualifying am Sonntag enttäuschend. Wegen technischer Probleme an seinem BMW musste sich Wittmann mit dem letzten Startplatz begnügen.