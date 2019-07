Ex-Meister Mike Rockenfeller hat das zehnte Saisonrennen der DTM im niederländischen Assen gewonnen und dabei seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Audi-Pilot setzte sich am Sonntag vor dem starken Marco Wittmann durch, der im BMW vom letzten Startplatz aufs Podium stürmte. Nico Müller (Schweiz/Audi) wurde Dritter.

"Das Rennen war der Hammer. Ich bin sehr stolz, ein toller Tag. Ich werde das mit meinem Team genießen", sagte Rockenfeller, der zuletzt 2017 in Zandvoort ein DTM-Rennen gewonnen hatte, bei Sat.1: "Es lief perfekt, der Start war gut und das Reifenmanagement auch."

Anzeige

Rast werfen Reifenprobleme zurück

Titelanwärter Rene Rast (Audi) sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch aufgrund großer Probleme mit den Reifen musste er zum zweiten Mal in die Box und fiel weit zurück. Am Ende rettete er mit Platz fünf immerhin noch zehn Punkte.

Rast ist in der Gesamtwertung noch vorne, sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Müller schmolz jedoch auf 22 Zähler zusammen. Wittmann, der das Rennen am Samstag gewonnen hatte und im Qualifying am Sonntag von technischen Problemen ausgebremst wurde, liegt 40 Punkte hinter Rast auf Platz drei.