Die Startzeiten für die neun Veranstaltungen der DTM-Saison 2019 sind fixiert. Alle 18 Rennen der populären Rennserie werden samstags und sonntags jeweils um 13:30 Uhr Ortszeit gestartet. Das gilt auch für die Events außerhalb Deutschlands, womit Fans auf dem europäischen Festland die beiden Rennen im englischen Brands Hatch aufgrund der Zeitverschiebung ab 14:30 Uhr im TV verfolgen können.

"Konstante Startzeiten sind nicht nur für unser Event vor Ort, sondern auch für alle Fans, die die Rennen live im TV oder im Stream verfolgen wollen, wichtig", sagt Achim Kostron, Geschäftsführer der DTM-Dachorganisation ITR. "Daher war es uns ein Anliegen, dass die im vergangenen Jahr gelernten Startzeiten beibehalten werden."

Ein starkes Rahmenprogramm sorgt in diesem Jahr für dichte Zeitpläne an den Rennwochenenden. Die W-Serie, die neue Rennserie exklusiv für weibliche Teilnehmerinnen, die Rückkehr der Porsche-Markenpokale auf die DTM-Plattform, das Formula-European-Masters sowie weitere attraktive Markenpokale bieten den Fans durchgängig pure Renn-Action.

Das hat nicht zuletzt Auswirkungen auf das DTM-Programm: So werden freitags künftig zwei Freie Trainings ausgetragen, während am Samstag und Sonntag die Trainings entfallen. Die Fahrer werden an beiden Tagen vormittags direkt die Qualifikation bestreiten, was nicht zuletzt für zusätzliche Spannung sorgt. Lediglich in Brands Hatch, wo die Veranstaltung wie im vergangenen Jahr aufgrund lokaler Bestimmungen an nur zwei Tagen ausgetragen werden kann, bleibt an beiden Tagen der Dreiklang aus Training, Qualifikation und Rennen bestehen.

Der TV-Sender SAT.1 wird auch 2019 alle Rennen mit seinem "ran racing"-Team live übertragen. Wie schon 2018 beginnen die Übertragungen von den Rennstrecken um 13 Uhr (Brands Hatch: 14 Uhr) mit Streckenvorstellungen, Hintergrundbeträgen und Interviews.

