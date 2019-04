©

Roman Stanek (US Racing) hat am Sonntag in Oschersleben des zweite Formel-4-Rennen des Tages, den dritten Lauf beim Saisonauftakt 2019, gewonnen. Nachdem es im Vormittagsrennen bei schwierigen Bedingungen einige dramatische Momente und den ersten Podestplatz für Arthur Leclerc gegeben hatte, siegte Stanek am Nachmittag auf trockener Piste souverän.

Der Tscheche, der seine erste Saison in der ADAC Formel 4 fährt, brachte einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg mit über zehn Sekunden Vorsprung vor Joshua Dürksen und Alessandro Ghiretti unter Dach und Fach. Mit dem Sieg hat Stanek auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

"Es lief von Anfang an super, also kann ich glücklich und zufrieden sein", so Stanek. "Es ist aber gerade mal das erste Rennwochenende gewesen. Also heißt es, weitermachen, Gas geben und pushen. Ich habe mich einfach auf mein Rennen konzentriert und nicht darauf geachtet, was die anderen machen."

Im Gegensatz zum zweiten Rennen zeigte sich das Wetter in Oschersleben beim dritten Rennen des Wochenendes von einer besseren Seite. Die Regenreifen blieben in der Box, die Strecke war inzwischen komplett abgetrocknet. Diese stabilen Bedingungen nutzte Polesetter Stanek zum klaren Sieg. Vom Start weg dominierte er das Geschehen. Eng ging es hingegen im Mittelfeld zu.

Dennis Hauger und Gianluca Petecof, die aufgrund ihrer Ergebnisse aus Rennen 2 von weit hinten starten mussten, lieferten sich früh ein Duell, das aber nicht folgenlos blieb. Nach einem Kontakt erhielt Petecof eine Durchfahrtsstrafe, Hauger fiel ebenfalls zurück. Im Kampf um Platz zwei setzte sich Dürksen schließlich mit einem starken Manöver gegen Ghiretti durch. Leclerc wurde diesmal Vierter, Krütten belegte den achten Platz.

Das nächste Rennwochenende steht in sechs Wochen auf dem Programm. Dann ist der Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) der Schauplatz. "Jetzt freue ich mich auf den Red-Bull-Ring und die kommenden Aufgaben. Dieses Wochenende hier macht definitiv Lust auf mehr", meint Tabellenführer Stanek, der die Gesamtwertung mit sechs Punkten Vorsprung auf Krütten anführt.

