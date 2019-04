©

Im zweiten Rennen der ADAC Formel 4 hat Niklas Krütten (Van Amersfoort) dem Regen von Oschersleben getrotzt und nach einem Reifenpoker seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der letztjährige Zweite der Rookie-Wertung setzte sich in einem spannenden Lauf vor Theo Pourchaire und Arthur Leclerc (beide US Racing) durch.

Für den jüngeren Bruder von Formel-1-Shootingstar Charles Leclerc bedeutet P3 direkt an seinem Debütwochenende in der ADAC Formel 4 der erste Podestplatz. In der letzten Runde hatte Leclerc sogar einen Angriff auf Spitzenreiter Krütten probiert. Dieser war aber nicht von Erfolg gekrönt. Derweil schied der Sieger des ersten Rennens, Prema-Pilot Gianluca Petecof, nach einer Kollision mit Teamkollege Paul Aron aus.

Aron wurde in einer spektakulären Schlussphase Vierter und damit bester Rookie vor Joshua Dürksen. Gregoire Saucy belegte den sechsten Platz vor Alessandro Ghiretti und Roman Stanek. Die Punkteränge komplettierten Sebastian Estner als Neunter und Alessandro Famularo auf Platz zehn.

Zwei Safety-Car-Phasen

Das Rennen wurde aufgrund der nassen Streckenbedingungen hinter dem Safety-Car gestartet. Nach dem Restart führte Polesetter Dennis Hauger (Van Amersfoort) das Rennen zunächst an, ehe er sich nach einem Fahrfehler von der Strecke drehte. Der Norweger konnte das Rennen fortsetzen, die Führung übernahm jedoch Petecof.

Der Brasilianer setzte sich zunächst ab, bevor mit zunehmender Renndauer seine Reifen immer weiter abbauten. Die Konkurrenten Krütten, Pourchaire, Aron und Stanek gingen vorbei. Nach einem Kontakt zwischen Ido Cohen und Nico Göhler musste das Rennen erneut mit dem Safety-Car neutralisiert werden.

Leclercs Schlussattacke auf Krütten misslingt

Petecof und Leclerc kamen an die Box und wechselten auf Slicks. Nach dem Restart fuhr Krütten zunächst einen Vorsprung heraus, während von hinten Petecof und Leclerc mit deutlich schnelleren Rundenzeiten Platz um Platz gutmachten. Petecof beschädigte sich bei einer Kollision mit Aron im Kampf um Rang vier seinen Frontflügel und gab wenig später auf.

Leclerc dagegen holte in der Schlussphase in großen Schritten auf den Führenden Krütten auf und versuchte in der letzten Kurve eine Attacke. Krütten verteidigte seinen Platz, Leclerc rutschte von der Strecke und musste auf den letzten Metern noch Pourchaire ziehen lassen. "Er hat selbst zu mir gesagt, dass er zu stark gepusht hat und dass es sein Fehler war. Das war nett von ihm. Ich würde da niemandem eine Strafe geben", so Sieger Krütten.

