©

Mike Halder hat sich im zweiten Training der ADAC-TCR-Germany auf dem Hockenheimring die Bestzeit gesichert. Im Honda Civic TCR drehte er in 1:48.396 Minuten die schnellste Runde. An die Tagesbestzeit von Pascal Eberle, der im Cupra TCR am Morgen 1:47.958 gefahren war, kam Halder allerdings nicht heran.

Anzeige

Zweiter wurde Junior Bradley Burns, der ebenfalls im Honda Civic TCR unterwegs ist. Anschließend folgten bei Temperaturen um die 28 Grad die vier Hyundai i30 N TCR von Max Hesse, Lukas Niedertscheider, Geburtstagskind Theo Coicaud und Harald Proczyk.

Cupra-Pilot Eberle, Mike Halders Schwester Michelle (Honda) sowie die Geschwister Jessica und Andreas Bäckman komplettierten die Top 10. Die beiden Schweden sind an diesem Wochenende im Hyundai als Gaststarter für das zweimalige Meisterteam Target Competition dabei.

Tabellenführer Antti Buri, der an diesem Wochenende einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen will, belegte im Audi RS3 LMS den 17. Platz. Dem Finnen fehlten knapp 1,7 Sekunden zu Halders Bestmarke.

Was die Trainingszeiten tatsächlich wert sind, wird sich im Qualifying am Samstagmorgen zeigen. Dort geht es um die Startplätze für die Saisonrennen elf und zwölf. SPORT1 überträgt die Rennen der ADAC-TCR-Germany im TV, online sind die Läufe im Stream bei SPORT1.de und Motorsport-Total.com zu sehen.

© Motorsport-Total.com