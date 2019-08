©

Tagesbestzeit für den Titelverteidiger: Harald Proczyk (HP Racing International) hat im zweiten Training der ADAC TCR Germany in Zandvoort ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der Österreicher war in 1:48.198 Minuten nicht zu schlagen und führte ein Hyundai-Trio an: Hinter Proczyk reihten sich Max Hesse (Engstler) und Theo Coicaud (Engstler) ein.

Die zweite Trainingseinheit des Tages war deutlich schneller als die erste am Morgen: Knapp sieben Sekunden lagen zwischen Proczyks Zeit und der ersten Bestzeit des Tages, die Max Hesse in 1:55.289 gesetzt hatte. Allerdings herrschten am Nachmittag auch viel bessere Bedingungen mit trockenerer Strecke.

Vierter wurde Bradley Burns (Pyro Motorsport). Der Honda-Pilot war somit zugleich der beste Junior. Dahinter folgte der ehemalige ADAC-GT-Masters-Laufsieger Lance David Arnold im VIP-Auto des Hyundai Teams Engstler.

Dominik Fugel (ADAC Sachsen) im Honda Civic TCR, Junior Mitchell Cheah (Oettinger) im VW Golf GTI TCR, Honda-Pilot Mike Halder (ADAC Sachsen), Tabellenführer Antti Buri (LMS Racing) im Audi RS3 LMS und Lokalmatador Maurits Sandberg (Oettinger) komplettierten die Top 10.

Für die Piloten der ADAC TCR Germany waren es die ersten beiden Trainingseinheiten nach der zweimonatigen Sommerpause. Am Samstag (ab 9:30 Uhr) wird es ernst: Dann steht das Qualifying auf dem Programm, ehe am Abend (ab 17:20 Uhr) das siebte Saisonrennen folgt. Dabei werden die äußeren Bedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Es sind schwere Sturmböen gemeldet, die die Fahrer und Teams vor eine neue Herausforderung stellen.

SPORT1 überträgt die Rennen der ADAC TCR Germany im TV, online sind die Läufe auf SPORT1.de zu sehen.

