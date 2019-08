Dominik Fugel war im Qualifying der Schnellste (Archivbild) © ADAC Motorsport

Honda-Pilot Dominik Fugel kommt mit Wind und Regen im Qualifying der ADAC TCR Germany in Zandvoort am besten zurecht: Gaststarter Arnold am Sonntag auf Pole.