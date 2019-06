Das zweite Rennen der ADAC TCR Germany am Red Bull Ring hat Antti Buri für sich entschieden. Der Finne setzte damit eine Serie fort.

Schon in Oschersleben und in Most siegte er jeweils im zweiten Rennen des Wochenendes (SERVICE: Rennkalender der TCR Germany im SPORT1-Datencenter).

In der ersten Runde hatte zunächst Michelle Halder die Führung übernommen. Die einzige Pilotin im Starterfeld war von der zweiten Position gestartet.

Tarquini mit Problemen

In der ersten Runde hat Halder die Führung verteidigen können. Weil danach das Safety-Car wegen eines abgestellten Fahrzeugs auf die Strecke kam, konnte sie zunächst durchatmen.

Beim Restart ging Buri aber an ihr vorbei, die anschließend weiteren Konkurrenten den Vortritt lassen musste und nur als Fünfte ins Ziel einlief.

Vortagessieger Harald Proczyk schloss das Rennen auf dem zweiten Platz ab. Hinter ihm wurde René Kircher Dritter.

Gabriele Tarquini, der an diesem Wochenende im VIP-Auto saß, musste nach einem frühen Aus am Samstag auch am Sonntag die Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden früh aufgeben. Er kam zweimal in die Boxengasse, wodurch er viel Zeit verlor.

In der Gesamtwertung führt Antti Buri nun mit 207 Punkten vor Harald Proczyk (194 Punkte) und Mike Halder (176 Punkte).