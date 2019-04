Prominente Gaststarter in der ADAC TCR Germany: Unter anderem Thierry Neuville (30, Belgien), der aktuelle Spitzenreiter der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), und der ehemalige Formel-1-Pilot und aktuelle Champion des Tourenwagen-Weltcups FIA WTCR, Gabriele Tarquini (57, Italien), werden in der ADAC TCR Germany 2019 bei jeweils einem Event im Hyundai i30 N TCR an den Start gehen.

Das Hyundai Team Engstler setzt dafür eigens ein "VIP-Auto" ein, das an jedem der sieben Rennwochenenden von einem anderen Fahrer gesteuert wird, darunter bekannte Motorsportler, Journalisten oder Influencer. Der Saisonauftakt steigt vom 26. bis 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben.

Auch Luca Engstler (19, Wiggensbach), Rookiemeister 2017 und Vizemeister der ADAC TCR Germany 2018, wird den 350 PS starken Hyundai im Laufe der Saison fahren. Beim Saisonauftakt sitzt Journalist Guido Naumann (45, Nürnberg) von Auto Bild im VIP-Auto, auch ein Start der Schwedin Jessica Bäckman (21) ist vorgesehen.

Fans stimmen online über Look des VIP-Autos ab

Neuville hatte den Hyundai i30N Mitte April bereits zum ersten Mal in Spa-Francorchamps getestet. Der WRC-Vizeweltmeister der Jahre 2016 bis 2018 fiebert seinem Debüt in der ADAC TCR Germany ebenso entgegen, wie der 57 Jahre alte Tarquini. Der Tourenwagenweltmeister von 2009 ist derzeit einer der stärksten TCR-Fahrer weltweit. Im vergangenen Jahr gewann er fünf der insgesamt 30 WTCR-Rennen und krönte sich in Macau letztlich zum Champion.

SPORT1 zeigt die spannende Rennserie auch 2019 LIVE im TV und LIVESTREAM.

Das VIP-Auto wird in der ADAC TCR Germany aber nicht nur wegen seiner Piloten für Aufmerksamkeit sorgen. Auch optisch fällt der Hyundai i30 N TCR im Starterfeld auf. Das Design wurde in Kooperation mit der Hochschule in Pforzheim (DESIGN PF - Fakultät für Gestaltung) entworfen.

Hyundai Deutschland hatte vorab drei Designvorschläge ausgewählt. Über den finalen Look stimmten letztlich die Motorsportfans über die Social-Media-Kanäle von Hyundai Motor Deutschland und Auto Bild Motorsport ab. (Rennkalender der ADAC TCR Germany)

Die Termine der ADAC TCR Germany 2019

26.-28.04.2019: Motorsport Arena Oschersleben

17.-19.05.2019: Most/CZE

07.-09.06.2019: Red Bull Ring Spielberg/AUT

09.-11.08.2019: Zandvoort/NED

16.-18.08.2019: Nürburgring

13.-15.09.2019: Hockenheimring

27.-29.09.2019: Sachsenring