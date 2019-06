Thomas Jäger war bei seinem Heimspiel nicht zu schlagen.

Der Fahrer von Hofor Racing hat gemeinsam mit seinem Teamkollegen Michael Schrey das erste Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring in Österreich gewonnen.

Anzeige

Am Start hatte Polesetter Franjo Kovac (MRS Racing) nicht in eine Führung übernehmen können. Statt ihm setzte sich Schrey die Spitze.

Nach wenigen Runden konnte Kovac allerdings wieder die Startreihenfolge herstellen. Doch seine Freude über das erfolgreiche Überholmanöver gegen Schrey hielt nicht lange: Kurz vor dem Öffnen des Boxenstoppfensters hatte die Aufholjagd von Charles Fagg (Team GT) einen vorzeitigen Höhepunkt erreicht. Fagg übernahm im McLaren 570S GT4 die zwischenzeitliche Führung.

Durch die Boxenstopps zu Rennmitte wurde die Reihenfolge durcheinander gebracht: Thomas Jäger, der von Michael Schrey übernahm, lag nun an der Spitze. Auf Platz zwei war nun Georg Braun (MRS Racing) zu finden, dessen Teamkollege Stephan Grosstollen zuvor lange auf der vierten Position lag. Den dritten Platz belegte Michael Benyahia. Er konnte die von Fagg begonnene Aufholjagd fortsetzen.

Jetzt Fanartikel aus dem Motrosport bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Runde um Runde kam er näher an den Zweitplatzierten heran. Aber erst im letzten Umlauf konnte er einen ernstzunehmenden Angriff starten, der ihn am Gegner vorbeispülte.

Ungestört davon fuhr Thomas Jäger an der Spitze den Sieg ein.

In der Gesamtwertung geht es eng zu. Nach den dritten Saisonrennen führen Marius Zug und Gabriele Piana mit 43 Punkten vor Reinhard Kofler und Laura Kraihamer (41 Punkte) sowie Jusuf Owega und Hamza Owega (40 Punkte).

Nach Heimsieg: Jäger und Schrey mit Dankesrede

Das zweite Rennen der ADAC GT4 Germany findet am Sonntagvormittag statt. (ADAC GT4 Germany, 2. Rennen am Red Bull Ring. So. ab 16.25 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im LIVESTREAM)