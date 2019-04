Marius Zug und Gabriele Piana vom Team RN Vision STS haben die Premiere der ADAC GT4 Germany in Oschersleben gewonnen. Beim Pflichtboxenstopp hatte das Duo im BMW M4 GT4 die Führung kurzfristig verloren, dann mit viel Glück aber wieder zurück erobert.

Bis zu dem Zeitpunkt lag Zug an der Spitze. Er ging vom zweiten Startplatz aus ins Rennen. Zu Rennmitte übergab er das Auto an seinen Co-Piloten Piana. Bei der Einfahrt in die Boxengasse klebte der auf Platz zwei liegende Eike Angermayr (Felbermayr-Reiter) im KTM X-Bow GT4 förmlich an seiner Stoßstange. Das Felbermayr-Reiter-Team absolvierte den Boxenstopp dann aber schneller. Es kam zum Führungswechsel.

Anzeige

BMW-Duo glücklich über Auftakterfolg

Führungswechsel nach Ausrutscher

Lange sah es nach einem Sieg für Angermayr und Siljehaug aus. Plötzlich kam Siljehaug von der Strecke ab und musste in der ersten Kurve durch die Auslaufzone fahren. Das warf ihn einige Plätze zurück.

Der Ausritt spülte Reinhard Kofler (True Racing) zwischenzeitlich an die Spitze. Der musste in seinem KTM X-Bow GT4 allerdings eine Durchfahrtsstrafe antreten. Dadurch kam Piana nach vorne. Er konnte dann doch noch das zu Ende bringen, was sein Teamkollege Zug in der ersten Rennhälfte vorbereitet hatte.

Polesetter Florian Thoma konnte aus seiner Spitzenposition nicht viel machen. Schon beim Sprint zur ersten Kurve fiel er in seinem Aston Martin Vantage GT4 (PROpeak Performance) auf die vierte Position zurück. Nach einem Reifenschaden endete seine Fahrt schon in der Anfangsphase spektakulär im Kiesbett.

Youtube-Star von der Laden greift in der ADAC GT4 an

Im Teilnehmerfeld der ADAC GT4 Germany ist auch Youtube-Star Felix von der Laden zu finden. Er beendete das Rennen gemeinsam mit seinem Teamkollegen Alain Valente auf dem sechsten Platz. Im Team GT (McLaren 570S GT4) startete van der Laden ins Rennen und übergab das Fahrzeug für die zweite Rennhälfte an Valente.

Auch das zweite Saisonrennen (ADAC GT4 Germany, Sonntag ab 11 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im SPORT1 LIVESTREAM) verspricht wieder spannend zu werden.