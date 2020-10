Nach drei positiven Coronatests hat sich das belgische Motorsportteam WRT vom fünften Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring (alle Rennen LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) abgemeldet.

Wie der ADAC am Freitag mitteilte, seien die drei namentlich nicht genannten Personen isoliert und in häuslicher Quarantäne. Die übrigen Teammitglieder seien am Donnerstag negativ getestet worden. Das Rennwochenende soll wie geplant über die Bühne gehen.

Anzeige

Es sind die ersten Fälle in dieser Saison, deren Kalender von der Corona-Pandemie durcheinander gewirbelt worden ist. Der ursprüngliche Termin für den Saisonstart war im April, das erste Rennen fand jedoch erst Ende Juli statt. Das Finale ist für den 7. und 8. November in Oschersleben geplant.

Die Corona-Fälle bei WRT trüben die Stimmung beim ADAC GT Masters, bei dem an diesem Wochenende ein Jubiläum ansteht. Das für Sonntag (13.10 Uhr) angesetzte Rennen ist das insgesamt 200. in der Geschichte der Serie. Das erste Rennen fand am 8. Juni 2007 statt, aktuell läuft die 14. Saison.