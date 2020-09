Was ein Tag für Audi!

Beim GT-Masters-Rennen am Hockenheimring hat der Hersteller alle drei Plätze auf dem Podium ergattern können. Vor allem bei den Siegern Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde vom Team RUTRONIK Racing war die Freude groß.

Darum glaubt van der Linde an die "Mission Titelverteidigung"

"Ich konnte mein Glück nicht glauben. Nach dem Start war freie Bahn und das habe ich genutzt", erklärte van der Linde im SPORT1-Interview. Ursprünglich war das Duo von Rang sechs aus in das Rennen gestartet, doch kurz nach dem Start änderte sich an der Reihenfolge viel.

Zunächst dreht sich einer der Porsche und kam von der Strecke ab, dann drehte sich Pierre Kaffer mit seinem Auto ebenfalls in das Kiesbett.

Für van der Linde ging in diesen wilden Sekunden ein Fenster auf, durch das er mit seinem Audi brach und sich an die Spitze setzte. In der Folge war es für ihn und Kollege Niederhauser ein leichtes, die Führung bis zum Rennende zu verteidigen. "Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Es war ein mega Tag für uns", jubelte Niederhauser bei SPORT1.

Erster Saisonsieg für Audi-Duo

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist es bereits der zweite Sieg für das Duo in Hockenheim, zudem der erste in dieser Saison. Auf Rang zwei landete die Fahrerpaarung Max Hofer und Christopher Haase von Montaplast by Land Motorsport, komplettiert wurde das Podium durch Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti vom Team WRT, die ursprünglich in der ersten Startreihe gestanden hatten.

So spektakulär startete das GT-Masters-Rennen

Die Pole-Setter Tim Zimmermann und Stejin Schothorst vom GRT Grasser Racing Team landeten dagegen nur auf Rang fünf.

Unschön endete das Rennen für drei Autos. Auf der letzten Runde kollidierten Kevin Keilwitz, Klaus Bachler und Filip Salaquarda am Ausgang einer Kurve.

Vor allem der Wagen von Bachler wurde dabei massiv beschädigt.