Nach der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen absolvieren Teams des ADAC-GT-Masters einen ersten Test auf dem Lausitzring.

Auf der Rennstrecke in Brandenburg nahmen unter strengen Auflagen und Hygienevorschriften mit T3 Motorsport, der sächsische Rennstall hatte den Test auch organisiert, und Land-Motorsport zwei Teams ihre Vorbereitung auf die kommende Saison wieder auf.

Beide Mannschaften traten dabei mit ihren Audi R8 LMS an und drehten sowohl am Donnerstag als auch am Freitag fleißig Runden. Auch mehrere Teilnehmer aus der GT4 Germany waren im Einsatz.

Der Saisonauftakt im ADAC-GT-Masters ist aktuell auf den 31. Juli bis 2. August 2020 terminiert und wird entweder im Autodrom Most oder auf dem Lausitzring stattfinden.

