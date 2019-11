Ein Sieg, weitere Podestplätze und zahlreiche Punkteplatzierungen, aber auch Rückschläge: Am Jahresende stand für den Rennstall aus dem pfälzischen Bruchmühlbach-Miesau der fünfte Rang in der Teamwertung zu Buche. Er war damit gleichzeitig bestes Porsche-Team. Daran will das Küs Team75 Bernhard in der kommenden Saison anknüpfen. (Alle Rennen des ADAC GT Masters LIVE im TV auf SPORT1)

Porsche-Werksfahrer und Teamchef Timo Bernhard kam mit Partner Klaus Bachler in der Fahrerwertung auf Rang neun. Ihre Glanzlichter waren drei Podiumsplatzierungen: In Spielberg fuhren sie auf Platz drei, in Zandvoort erkämpften die beiden dann Rang zwei, das Highlight war jedoch der Sieg im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring.

Anzeige

Ihre Teamkollegen Matteo Cairoli und Adrien De Leener holten im Schwesterauto als bestes Ergebnis einen siebten Platz. Tiefpunkt des Rennstalls war das Wochenende in Most, bei dem er in beiden Rennen nicht in die Punkte kam und zwei unverschuldete Unfälle quittieren musste.

Pommer/Kirchhöfer stürmen zum Sieg

Teammanager zieht positive Bilanz

"Wir sind insgesamt mit dem Saisonverlauf zufrieden, auch wenn wir uns in der Gesamtabrechnung ein wenig mehr erhofft hatten", bilanziert Teammanager Klaus Graf. "Aber letztendlich konnten wir uns mit dem Sieg und einigen Podiumsplatzierungen in den vorderen Rängen etablieren. Ich denke, wir sind mittlerweile eine feste Größe im ADAC GT Masters und gehören in der 'Liga der Supersportwagen' zu den Topteams. Das macht mich persönlich sehr stolz und freut mich auch für die gesamte Mannschaft."

Auf diese Ergebnisse will das Team in der kommenden Saison aufbauen."Die Fahrer haben durchweg einen sehr guten Job gemacht", lobt Graf.

"Wir hatten bis auf einen größeren Schaden keinerlei schwere Unfälle, was bei einer Serie mit Sprintrennen auch nicht immer selbstverständlich ist. Das beweist auch die Qualität, wie wir als Team kommunizieren, wie wir arbeiten und wie sich unsere Fahrer auf der Strecke verhalten und präsentieren. Ich möchte mich bei unseren Sponsoren, Partnern, Unterstützern und Fans, bei den Fahrern und der gesamten Mannschaft für den Support und die Arbeit im Jahr 2019 bedanken. Wir gehen jetzt in der Winterpause konzentriert an die Arbeit, um uns auf 2020 vorzubereiten. Wir freuen uns auf die neue Saison und wollen dort mit gestärkter Kraft wieder antreten."