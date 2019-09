©

Audi-Pilot Christopher Mies (Land-Motorsport) gelang in Hockenheim ein optimaler Auftakt in das vorletzte Rennwochenende des ADAC-GT-Masters. Der Champion von 2016 fuhr im ersten Freien Training Bestzeit. Auf Platz zwei folgte Porsche-Fahrer Matteo Cairoli (Team75 Bernhard) vor Jimmy Eriksson (Zakspeed) im schnellsten Mercedes-AMG GT3.

SPORT1 überträgt die beiden Rennen in Hockenheim live und in voller Länge. Am Samstag ist der Start um 14:45 Uhr, Sonntag geht es bereits um 13:05 Uhr los. Außerdem sind die Rennen online im Livestream auf sport1.de und Motorsport-Total.com zu sehen.

Mies setzte sich in der einstündigen Sitzung nach knapp 45 Minuten mit einer Rundenzeit von 1:39.508 Minuten an die Spitze des Feldes - eine Zeit, die er anschließend mit 1:39.285 Minuten noch einmal unterbot. Damit war der Audi-Fahrer am Ende 0,108 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Matteo Cairoli im Porsche.

"Das Training war ganz gut", bilanziert Mies, der sich das Fahrzeug mit Max Hofer teilt. "Allerdings haben wir lange Zeit keine freie Runde erwischt. Deswegen sind wir unsere besten Rundenzeiten erst ziemlich spät gefahren."

"Nicht alle Teams sind in der Session mit neuen Reifen gefahren, deshalb ist es schwer zu beurteilen, wo wir stehen. Aber generell funktioniert das Auto gut, auch wenn ich denke, dass Corvette und Mercedes-AMG hier stärker sein sollten."

Der Zweitplatzierte Cairoli, der sich im "Neunelfer" mit Adrien de Leener abwechselt, war mit dem Training zufrieden: "Das Training war gut - vor allem, nachdem wir gestern ein paar technische Probleme gehabt haben.

"Wir hatten noch nicht das richtige Set-up für Hockenheim gefunden. Jetzt haben wir aber einen Schritt nach vorne gemacht, das Auto wird immer besser. Trotzdem müssen wir noch das Set-up optimieren. Mit neuen Reifen wird es noch besser, denke ich."

Jimmy Eriksson, der an diesem Wochenende erstmals ADAC-GT-Masters-Rekordsieger Daniel Keilwitz als Partner hat, fuhr mit einer Rundenzeit von 1:39.465 Minuten auf Platz drei. Position vier ging an die Tabellenführer Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (HCB Racing) in einem weiteren Audi R8 LMS. Ihre Markenkollegen Ricardo Feller und Dries Vanthoor (Land-Motorsport) vervollständigten die Top 5.

