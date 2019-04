©

Fünf Siege stehen für Maxime Martin im ADAC-GT-Masters bereits zu Buche, dazu zwei Pole-Positions. Die Erfolge stammen aus dem Jahr 2012, dazu kommt ein Sieg als Gastfahrer 2009. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an das ADAC-GT-Masters und freue mich darauf, wieder in Deutschland zu fahren", sagt der 33-Jährige, der bereits vier Jahre in der DTM fuhr.

Zusammen mit Rekordsieger Daniel Keilwitz, der mit 22 Siegen in der Statistik einsam an der Spitze liegt, teilt sich Martin das Cockpit des Aston Martin Vantage GT3 von Propeak Performance. "Das ADAC-GT-Masters hat sich zu einer sehr professionellen Rennserie mit hohem Level entwickelt. Unser Ziel muss sein, viele Punkte zu sammeln und Unfälle zu vermeiden - das ist der Schlüssel", so Martin, der als Aston-Martin-Werksfahrer auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am Start ist.

Der Vantage GT3 und das Team sind neu ADAC-GT-Masters. "Für Propeak Performance ist es das erste Jahr, aber sie haben viel Erfahrung. Wir werden uns zusammen einbringen", sagt Martin. "Der neue Vantage hat viel Potential, viel Abtrieb und einen sehr guten Motor. Das macht ihn sehr zuverlässig und schnell."

Vor den Erfolgen seines Teamkollegen hat Maxime Martin großen Respekt. "Die Liste der Siege von Daniel Keilwitz ist eindrucksvoll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir werden bei der Fahrzeugabstimmung einen guten Kompromiss finden, da bin ich ganz sicher. Nur zusammen sind wir stark."

Der Belgier sieht mit großer Vorfreude der Saison im ADAC-GT-Masters entgegen: "Wir können am Anfang nicht viel erwarten, denn vieles ist neu. Aber wir werden schnell und viel lernen und uns gemeinsam steigern. Und dann wäre es schön, im Verlauf der Saison auch ganz oben auf dem Podium zu stehen."

In der kommenden Woche (8./9. April) gibt es für Martin das erste Aufeinandertreffen mit der Konkurrenz in der "Liga der Supersportwagen". Dann starten die 19 eingeschriebenen Rennställe beim offiziellen Vorsaisontest in Oschersleben. "In dieser Woche konnten wir zwar unseren zweiten Vantage GT4 bei AMR in Banbury abholen, doch der zweite GT3 wird leider nicht rechtzeitig für diesen wichtigen Test fertig", erklärte Teammanager Steve Buschmann. Daher werden sich die vier PROpeak-Fahrer Maxime Martin, Daniel Keilwitz, Hugo de Sadeleer und Valentin Hasse-Clot ein Auto während der sechs Testsessions teilen.

