Beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben haben Markus Pommer und Marvin Kirchhöfer den ersten Sieg errungen.

Lange sah es aber nach einem Mercedes-Sieg aus. Marvin Dienst (Schütz Motorsport) ging in seinem Mercedes-AMG GT3 von der Pole Position aus in Führung. Wie ein Schatten klebte RTW Racing-Pilot David Jahn in der Corvette C7 GT3-R an ihm. Das Gespann konnte sich zwischenzeitlich von seinen Verfolgern absetzen, der Vorsprung betrug zu der Zeit mehr als sieben Sekunden.

Alles richtig gemacht! Corvette-Duo happy über Sieg

Beide kamen gegen Ende des Boxenstopp-Fensters zum Fahrerwechsel. Dienst übergab an den Neuling Aidan Read. In der RTW-Corvette nahm Sven Barth Platz. In dieser Phase schob sich die Spitze wieder zusammen. Hinter den beiden Führenden konnte sich Marvin Kirchhöfer in der Corvette C7 GT3-R heranarbeiten.

Regen sorgt für Durcheinander

Es sah so aus, als könnten Dienst und Read einen Start-Ziel-Sieg erreichen. Dann setzte aber leichter Regen ein. Zunächst drehte sich Sven Barth auf Platz zwei liegend von der Strecke und touchierte dabei die Corvette von Kirchhöfer. Der ließ sich davon aber nicht beirren und konnte dem führenden Aiden weiter folgen.

Dieser bekam dann allerdings zunehmend Probleme. Er konnte Kirchhöfer auf der nasser werdenden Strecke nicht mehr hinter sich halten. Er wurde nach hinten durchgereicht und lief auf Platz fünf ins Ziel ein. Kirchhöfer hatte den Mercedes-AMG GT3 beim Fahrerwechsel zu Rennmitte von Markus Pommer übernommen.

Vettel kassiert Durchfahrtsstrafe

Fabian Vettel, Bruder von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel, beendete sein erstes Rennen im ADAC GT Masters im Mann-Filter Mercedes auf dem 26. Platz. Vettel und sein britischer Teamkollege Philip Ellis mussten auch eine Durchfahrtsstrafe durch die Boxengasse hinnehmen, weil sie beim Fahrerwechsel die vorgeschriebene Mindestdauer von 70 Sekunden nicht eingehalten hatten.

Vettel übernahm anschließend die Verantwortung für die Strafe. "Ich ärgere mich sehr über meinen Fehler", sagte er: "Natürlich geht in diesem engen Feld jeder bei der Boxenstoppzeit ans Limit. Dennoch hätte ich beim Rausfahren etwas weniger aggressiv sein sollen."

Vettel vor GT Masters-Debüt: "Will hoch hinaus"

Das Podest wurde von den Duos Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (HCB-Rutronik Racing) sowie Jeffrey Schmidt und Christopher Haase (BWT Mücke Motorsport) in ihren Audi R8 LMS komplettiert.

Noch an diesem Wochenende findet das zweite Saisonrennen (ADAC GT Masters, Sonntag ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) statt.