Nachdem es am Morgen in Oschersleben geregnet hatte, wurde das Qualifying für das zweite Saisonrennen des ADAC-GT-Masters 2019 auf nasser Strecke ausgetragen. In der halbstündigen Sitzung zeigte Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti, dass er ein Spezialist für solche Bedingungen ist.

Mit 1.37,075 Minuten sicherte sich Bortolotti, der sich das Cockpit mit Christian Engelhart teilt, seine dritte Pole-Position in der "Liga der Supersportwagen" und sagte: "Es war sehr schwierig. In Oschersleben ist das Gripniveau immer sehr niedrig, vor allem im Nassen. Es war nicht einfach, das Auto auf der Strecke zu halten, aber ich hatte eine gute Runde. Am Ende haben Gelbe Flaggen und Verkehr eine Zeitenverbesserung verhindert. Ich bin sehr zufrieden."

"Das Wochenende war bisher ein Albtraum", so Bortolotti weiter. "Im Training hatten wir einen Ausrutscher. Gestern lagen wir auf Platz sechs und sind dann mit einem Defekt ausgefallen. Die Pole-Position war die richtige Antwort. Ich freue mich jetzt auf das Rennen."

Startplatz zwei ging an den Porsche 911 GT3 R von Matteo Cairoli/Adrien de Leener vom Team Bernhard, denen 0,214 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Dahinter folgte mit Thomas Preining und Vorjahreschampion Robert Renauer von Herberth Motorsport ein weiterer 911er. Auf der vierten Position platzierten sich die Land-Piloten Dries Vanthoor und Ricardo Feller im besten Audi R8 LMS vor Klaus Bachler und Timo Bernhard im zweiten Bernhard-Porsche.

