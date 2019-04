Robert Renauer und Thomas Preining dürfen bei den ADAC GT Masters in Oschersleben jubeln.

Das Duo von Herberth Motorsport sicherte sich im zweiten Rennen den Sieg vor Ricardo Feller und Dries Vanthoor im besten Audi R8 LMS. Platz drei sicherten sich Rolf Ineichen und Franck Perrera. "Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wahnsinn. Ich bin mega happy über das Wochenende", freute sich Vorjahreschampion Preining nach dem Rennen.

Anzeige

Porsche-Duo siegt im zweiten Lauf

Vettel ohne Punkte

Christian Engelhart verschenkte Mirko Bortolottis Führung, der am Morgen die Pole-Position sicherte, nach dem ersten Boxenstopp. Nach einem Reifenwechsel musste das Grasser-Team zehn Sekunden warten, bis es wieder auf die Strecke zurückkehren durfte. Als wäre das nicht genug, folgte auch noch eine Strafe, weil diese vorgeschriebene Zeit nicht eingehalten wurde.

Fabian Vettel blieb in beiden Rennen in Oschersleben ohne Punkte. Der 20-Jährige, der sich ein Cockpit mit dem Briten Philip Ellis teilt, hatte bereits am Samstag mit einem zu kurzen Boxenstopp beim Fahrerwechsel eine Durchfahrtsstrafe provoziert.

Und auch am Sonntag lief es nicht viel besser. Im Qualifying rutschte er auf nasser Strecke mit seinem Mercedes-AMG GT3 in die Wiese und konnte nicht mehr weiterfahren. Das Rennen musste er schließlich aufgrund eines technischen Problems aus der Boxengasse starten.