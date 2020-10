Erfolgreicher Arbeitstag für Jonny Edgar.

Der Pilot des Teams Van Amersfoort Racing hat das erste Formel-4-Rennen an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg gewonnen. Er siegte vor Victor Bernier (R-ACE GP) und Van Amersfoort-Teamkollege Jak Crawford (2. Rennen, Sonntag ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream).

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin, So. ab 21.45 Uhr im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

"Ich hatte einen guten Start und musste die Führung nur noch verteidigen", sagte der 16-jährige Brite im Anschluss im SPORT1-Interview. Dass es für Edgar in der Steiermark gut laufen würde, war bereits nach den beiden Qualifyings klar. Sowohl für den ersten, als auf für den zweiten Lauf am Sonntag konnte sich der Nachwuchspilot die Pole Position sichern. Auch seine Ansprüche im Titelkampfe untermauerte der Führende in der Gesamtwertung eindrucksvoll.

Bernier wird Zweiter

Der hinter Edgar als Zweiter in das Ziel gekommene Franzose Victor Bernier bemühte sich während des Rennens zwar redlich, am Führenden vorbei zu ziehen, ernsthaft gefährden konnte er ihn jedoch nicht. (Fahrerwertung der Formel 4)

Hinter den drei Podiumsplätzen landete ein Quartett des Teams US Racing auf den Plätzen vier bis sieben.