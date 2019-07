©

Einen besseren Zeitpunkt für seinen ersten Sieg in der Formel 4 hätte sich Arthur Leclerc kaum aussuchen können: Der Bruder des Ferrari-Stars Charles Leclerc hat das achte Saisonrennen gewonnen - und das beim Highlight des Jahres im Rahmenprogramm der Formel 1 in Hockenheim.

Erster Gratulant war so auch Charles Leclerc, der seinem drei Jahre jüngerem Bruder nach der Zieldurchfahrt um den Hals fiel. Arthur Leclerc, der für das Team US Racing CHRS von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar fährt, setzte sich vor Samstagssieger Dennis Hauger und dem Meisterschaftsführenden Théo Pourchaire durch und feierte seinen ersten Sieg in der Formel 4. Bester Rookie war Roman Stanek als Fünfter.

"Das ist ein tolles Gefühl, hier vor dieser großen Kulisse zu gewinnen. Es war ein hartes Rennen mit Höhen und Tiefen. Ich bin extrem glücklich, dass ich den Sieg ins Ziel gebracht habe", sagt Sauber-Junior Leclerc.

Das Formel-1-Team von Alfa Romeo um Frederic Vasseur jubelt dem 18-Jährige zu: "Es war ein sehr intensives Wochenende mit viel Aufmerksamkeit vonseiten der Medien. Aber wenn ich im Auto sitze, blende ich das alles aus."

Hinter dem Spitzentrio kam Gianluca Petecof ins Ziel. Es folgten Stanek, Alessandro Ghiretti, Niklas Krütten, Giorgio Carrara, Lucas Alecco Roy und Gregoire Saucy.

Als Tabellenführer reist Theo Pourchaire ab, der Franzose hatte am Samstag den zweiten Platz belegt. "Diesmal Dritter, aber wieder gute Punkte. Ich bin sehr zufrieden", sagt der 16-Jährige: "Und dass Arthur den Sieg geholt hat, freut mich sehr für ihn. Für uns als Team sind es enorm wichtige Punkte."

Dabei hatte Leclerc beim Start zunächst die Führung an Hauger verloren, der sich schon auf den ersten Metern an die Spitze setzte. Hauger führte das Feld zunächst an, doch Leclerc zog in der Startphase in der Spitzkehre vorbei und übernahm wieder die Führung.

"Ich habe gemerkt, dass unsere Pace wirklich gut ist. Als Hauger dann die Tür offengelassen hat, habe ich die Chance genutzt", beschreibt Leclerc das Überholmanöver.

Nach den turbulenten Anfangsminuten setzten sich die Top 3 etwas ab - doch nur kurzzeitig. Beim Duell zwischen Sebastian Estner und Nico Göhler berührten sich die beiden Wagen, drehten zur Seite und touchierten auch noch Alessandro Famularo.

Alle drei konnten das Rennen nicht fortsetzen, das Safety-Car kam auf die Strecke. Nach sechs Minuten war das Rennen wieder freigegeben - doch erneut nur für kurze Zeit. Diesmal musste der Wagen von Michael Below geborgen werden. Mit noch knapp acht Minuten auf der Uhr erfolgte der Restart, bei dem Leclerc seine Führung erfolgreich verteidigte.

In der Schlussphase musste der 18-Jährige nur kurz um den Sieg zittern: Er kam etwa von der Strecke ab, was Hauger nutzte, um den Druck auf Leclerc zu erhöhen. "Es hat aber leider nicht mehr ganz gereicht", sagt der Norweger: "Trotzdem war das ein sehr erfolgreiches Wochenende für mich, auf dem sich aufbauen lässt."

