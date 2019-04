©

Ferrari-Junior Gianluca Petecof und der Norweger Dennis Hauger haben sich die Pole-Positions für die ersten beiden Saisonrennen der deutschen Formel 4 gesichert.

Petecof, der in seiner zweiten Saison erneut für Prema startet, fuhr in Q1 mit einer Zeit von 1:23.664 Minuten den ersten Startplatz für das Auftaktrennen am Samstag ein (Motorsport: Formel 4 am Sa. ab 14.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im LIVESTREAM und So. ab 10 Uhr LIVE auf SPORT1+ im TV und im LIVESTREAM)

Zweiter und Dritter wurden der Franzose Alessandro Ghiretti und der tschechische Rookie Roman Stanek, die beide für das Meisterteam US-Racing am Start sind.

Der Este Paul Aron, Theo Pourchaire, Niklas Krütten, Ido Cohen, Oliver Rasmussen, Alessandro Famularo sowie Lucas Alecco Roy komplettierten die Top 10 (SERVICE: Alle Infos zu den ADAC-Serien).

Hauger kassiert Strafe

Eigentlich war Hauger in dieser Qualifyingsession die Bestzeit gefahren, er wurde jedoch aufgrund zweier Vergehen aus dem freien Training um zehn Plätze nach hinten versetzt und muss den Lauf somit von Startplatz elf beginnen.

In Q2 war Hauger jedoch nicht zu schlagen: Der Red-Bull-Junior sorgte in einer Zeit von 1:23.271 für die schnellste Runde des Tages und sicherte sich somit die Pole-Position für den zweiten Saisonlauf am Sonntag.

Neben dem 16-Jährigen wird der Brasilianer Petecof in der ersten Startreihe stehen. Dahinter reihen sich der starke Rookie Stanek, Pourchaire aus Frankreich, der Trierer Krütten, Aron, Alessandro Ghiretti, Rookie Joshua Dürksen, Oliver Rasmussen sowie Gregoire Saucy aus der Schweiz ein.

Für die Startreihenfolge des letzten Rennens am Sonntag (14:40 Uhr) ist das Ergebnis das zweiten Laufs maßgeblich. Die Top 8 startet dann in umgekehrter Reihenfolge, der Achtplatzierte darf also von der Pole-Position ins Rennen gehen.

