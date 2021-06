Nach Einschätzung des Sportwettenanbieters bwin setzt sich das Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen auch beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku fort. Sowohl WM-Spitzenreiter Verstappen (Niederlande/Red Bull) als auch Mercedes-Pilot Hamilton (Großbritannien) sind mit einer Siegquote von 2,25 notiert - mit deutlichem Abstand folgt Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland/9,00).

Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) sind dagegen erneut Außenseiter. Gewinnt der viermalige Weltmeister Vettel, gibt es das 251-Fache des Einsatzes zurück. Ein Erfolg Schumachers hat gar eine Quote von 4001,00.

In der WM führt Verstappen nach fünf Rennen mit 105 Punkten, Hamilton folgt mit 101 Zählern unmittelbar dahinter. Lando Norris (Großbritannien/McLaren) belegt mit 56 Punkten Platz drei. Ein Erfolg des jungen Briten in Baku wird mit einer Quote von 29,00 geführt.