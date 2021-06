Live auf SPORT1: Spannung an der Spitze beim Porsche Carrera Cup Deutschland!

Zur dritten Saisonstation gastiert der Porsche Carrera Cup Deutschland gemeinsam mit dem ADAC GT Masters an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg.

SPORT1 überträgt den ersten Lauf des prestigeträchtigen Markenpokals aus Spielberg am Samstag ab 15:00 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

Spannung verspricht das Duell um die Spitzenposition in der Gesamtwertung: Noch liegt Titelverteidiger Larry ten Voorde in Front, doch der Niederländer hat zuletzt einiges an Vorsprung eingebüßt.

Fünf Punkte hinter ten Voorde lauert der deutsche Pilot Laurin Heinrich, der in Oschersleben seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Das zweite Rennen wird dann ab Sonntag ab 11:55 Uhr ausschließlich live auf SPORT1.de gezeigt. Es kommentiert Peter Kohl, dazu begleitet Ruth Hofmann die Free-TV-Übertragung als Moderatorin im Studio. Einen Highlight-Rückblick auf das gesamte Rennwochenende zeigt SPORT1 im Magazin am Donnerstag, 17. Juni, ab 22:15 Uhr.