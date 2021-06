Eine Woche vor dem Saisonstart der DTM begrüßen Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner im AvD Motor & Sport Magazin den DTM-Vorsitzenden und Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger via Liveschalte.

Neben dem DTM-Ausblick steht in der Sendung (ab 21.45 Uhr live im TV und im Stream auf SPORT1) die Formel 1 mit dem Aufschwung von Sebastian Vettel, dem Zoff im Team Haas zwischen Mick Schumacher und Nikita Mazepin sowie dem spannenden Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton im Fokus. Dazu testet Danner das neue Rennmodell Opel Corsa-E Rallye.

Vorschau in die "neue" DTM

In einer Woche startet die DTM in Monza nicht nur in eine neue Saison, sondern auch in eine neue Ära: Vom GT3-Reglement über die privaten Kundenteams bis hin zu den vielen neuen Gesichtern im Cockpit hat sich vieles in der Serie geändert.

Passend dazu ist Berger am Sonntag live zugeschaltet. Gemeinsam mit Moderatorin Ruth Hofmann und Experte Christian Danner spricht der Österreicher über seine "Rettung" der DTM und blickt auf die neue Saison voraus.

Dazu diskutiert die Runde wie gewohnt auch ausführlich über das aktuelle Geschehen in der Formel 1, Berger selbst war lange Jahre als Fahrer und Teambesitzer in der Königsklasse aktiv.

Wie ist die Stimmung im Schumacher-Team?

Nach dem ereignisreichen Grand Prix in Baku gibt es vieles zu besprechen. Ist bei Sebastian Vettel nach dem starken zweiten Platz nun der Knoten geplatzt? Wie verkraften die Titelaspiranten Max Verstappen und Lewis Hamilton die jüngsten Rückschläge? Und wie ist die Stimmung im Team Haas nach dem gefährlichen Manöver von Nikita Mazepin gegen Teamkollege Mick Schumacher?

Außerdem testet Christian Danner im Auftrag des AvD den neuen Opel Corsa-E Rallye und vergleicht das neue Rennmodell mit dem klassischen Straßenwagen Opel Corsa.

AvD Motor & Sport Magazin im TV, Stream und Podcast

Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist das "AvD Motor & Sport Magazin" weiterhin auch im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1-Apps abrufbar.

