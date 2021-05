In der Formel 1 steht in Barcelona die vierte Saisonstation an.

Neben dem Kampf an der Spitze zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen beschäftigen derzeit viele weitere Themen die Fans.

Dazu zählen die andauernde Personaldiskussion bei Mercedes, die schwierige Situation von Sebastian Vettel bei Aston Martin und der Höhenflug von McLaren-Pilot Lando Norris. Im "AvD Motor & Sport Magazin" am Sonntag live ab 21:45 Uhr auf SPORT1 begrüßen Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner via Liveschalte den ehemaligen Rennfahrer und Formel-1-Experten Marc Surer, um die wichtigsten Fragen in der Königsklasse zu klären.

Dazu blickt die Runde auch auf die letzten Tests vor dem DTM-Start und den aktuellen Lauf der Formel E in Monaco. Abgerundet wird der Motosport-Sonntagabend auf SPORT1 mit dem "Porsche GT Magazin" ab 23:30 Uhr. Noch mehr Rennaction am Wochenende bietet SPORT1+ mit den Liveübertragungen der NASCAR CUP Series und der Australia Supercars Championship.

Kann Hamilton Vorsprung ausbauen?

Beim Spanien GP in Barcelona will Lewis Hamilton den dritten Sieg im vierten Rennen einfahren und den noch knappen Vorsprung gegenüber Max Verstappen weiter ausbauen. Dabei könnte auch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas wieder eine wichtige Rolle spielen, der zuletzt aufs Podest fuhr. Dennoch halten sich die Spekulationen, dass der Finne in der laufenden Saison durch George Russell ersetzt werden könnte.

Für Sebastian Vettel sind das Luxusprobleme. Der viermalige Weltmeister steht weiterhin ohne Punkte da und es stellt sich mehr denn je die Frage: War der Wechsel zu Aston Martin ein Fehler? Deutlich besser als bei Vettel läuft es bei Lando Norris. Der McLaren-Pilot liegt derzeit in der Gesamtwertung auf Rang drei und gehört damit zu den positiven Überraschungen.

Auch die DTM steht im Fokus

Über diese und weitere Themen sprechen SPORT1 Moderatorin Ruth Hofmann und SPORT1 Experte Christian Danner mit dem ehemaligen Rennfahrer und langjährigen Formel-1-Experten Marc Surer im "AvD Motor & Sport Magazin" am Sonntag live ab 21:45 Uhr.

Ebenfalls im Fokus steht die DTM, die in dieser Woche ihre letzten Tests vor dem Saisonstart absolviert hat.

Neben dem Team ABT Sportsline mit Mike Rockenfeller, Kelvin van der Linde und Tourenwagen-Rookie Sophia Flörsch ist auch Timo Glock ein Thema. Was kann der BMW-Routinier in der „neuen“ DTM leisten? Zudem ist der aktuelle Lauf der Formel E in Monaco Bestandteil der Sendung. Abgerundet wird der Motorsport-Sonntagabend mit dem „Porsche GT Magazin“, das SPORT1 ab 23:30 Uhr zeigt. Moderator Eric Engesser begrüßt die Zuschauer aus Spa, wo am vergangenen Wochenende die FIA WEC in die neue Saison gestartet ist.