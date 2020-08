Maximilian Paul hat das erste Rennen des Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup (alle Rennen LIVE bei SPORT1) im tschechischen Most gewonnen. Von Rang eins aus gestartet dominierte er den Lauf zu jeder Zeit.

Der Pole-Setter profitierte dabei von einem Abbruch des Rennens etwa vier Minuten vor Schluss. Ein Wagen war nach rund zwei Drittel der Rennzeit im Kiesbett gelandet und konnte nicht schnell genug wieder geborgen werden, um das Rennen regulär fortzusetzen.

Deshalb führte das Safety Car das Fahrerfeld in die Boxengasse und der Stand wurde als Endergebnis gewertet.

Auftaktsieger Reiter wird Vierter

Hinter Paul sicherten sich Robin Rogalski und Kris Heidorn, die sich zwischenzeitlich ein packendes Duell geliefert hatten, die weiteren Plätze auf dem Podium.

Tim Reiter, der am Auftakt-Wochenende beide Rennen am Nürburgring gewonnen hatte, wurde Vierter.

Am Sonntag steht der zweite Lauf der von Corona stark durcheinander gewirbelten Saison an.