Die weltweit größten Langstreckenrennen für GT-Fahrzeuge innerhalb von acht Tagen - vor dieser besonderen Herausforderung stand Porsche in der Saison 2019 gemeinsam mit seinen Kundenteams. Die 24 Stunden von Le Mans am 15. und 16. Juni 2019 und das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife nur eine Woche später bedeuteten für einige Fahrer, Ingenieure und das Team-Management eine Belastung in komprimierter Form.

Die neue Porsche-Dokumentation "Endurance" stellt die Hintergründe, Herausforderungen und den Einsatz dar. Der rund 90-minütige Film ist ab sofort auf YouTube verfügbar.

Der britische Regisseur James Routh, bekannt durch die mehrfach ausgezeichnete Formel-1-Dokumentationsserie "Drive to Survive", hat Team, Techniker und Fahrer über insgesamt 25 Tage begleitet. Von Vorbereitungen auf Le Mans bei Probefahrten in Italien bis hin zu einem privaten Testtag im Anschluss an den Dauerlauf in der Eifel gewährt Porsche Blicke hinter die Kulissen.

Die Fahrszenen werden angereichert durch Eindrücke von Pascal Zurlinden, Gesamtprojektleiter Werksmotorsport. Die Werksfahrer Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor und Matt Campbell lassen die Zuschauer die Anspannung in den größten Wettbewerben des Jahres hautnah miterleben. Luca Masse bietet zudem einen Blick aus dem Alltag eines Renningenieurs bei Porsche.

Die Dokumentation "Endurance" stellt dar, was Motorsport auf der Langstrecke wirklich bedeutet: Entbehrungen, Belastungen, Emotionen sowie die Hingabe und Leidenschaft aller Beteiligten. Im Zentrum stehen nicht nur die Fahrzeuge - in diesem Fall der Porsche 911 RSR und der 911 GT3 R. Der Mensch ist mindestens ebenso im Fokus.

Der Umgang mit Drucksituationen und sportlichem Pech auf der Rennstrecke wird ebenso ungefiltert gezeigt wie der einer jungen Rennfahrerfamilie mit den Themen Gefahr und Leben am Limit.

