Am Rande des gerade laufenden Rennwochenendes der 8 Stunden von Bahrain haben die Verantwortlichen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) rund um WEC-Chef Gerard Neveu den Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht.

Die WEC-Saison 2020/21 wird die erste der neuen Ära sein, deren Topklasse LMH (Le Mans Hypercar) die bisherige Topklasse LMP1 ablöst. Nach der "Supersaison" 2018/19 und der aktuell laufenden Saison 2019/20 wird die WEC-Saison 2020/21 die dritte mit einem jahresübergreifenden Kalender. Erstmals wird dabei in Monza und in Kyalami gefahren.

Das Autodromo Nazionale di Monza in Italien wurde von der WEC bislang nur zum obligatorischen Vorsaisontest, dem Prolog, angesteuert. Am 4. Oktober 2020 findet dort erstmals auch ein Rennen statt - über die Distanz von sechs Stunden.

Der Kyalami Grand Prix Circuit in Südafrika wurde 2015 umfangreich modernisiert und weist aktuell 16 Kurven auf. Vor wenigen Wochen ging dort das 9-Stunden-Rennen der Intercontinental GT-Challenge (IGTC) über die Bühne. Die WEC trägt in Kyalami am 6. Februar 2021 ein 6-Stunden-Rennen aus.

Das Auftaktrennen der WEC 2020/21 steigt am Samstag, 5. September in Form der 6 Stunden von Silverstone. Dieses Rennen wird im Vergleich zur Saison 2019/20 um zwei Stunden verlängert. Zudem findet es eine Woche später statt, wodurch die Pause zwischen den Rennsaisons um eine Woche verlängert wird. Eine Woche vor dem Saisonauftakt aber findet in Silverstone der Prolog für die neue WEC-Ära statt.

Verglichen mit der aktuellen Saison tauchen Austin und Schanghai in der kommenden Saison nicht mehr im Kalender auf. Das Finale wird wie schon 2018/19 und 2019/20 wieder von den 24 Stunden von Le Mans gebildet. Diese stehen für das Wochenende 12./13. Juni 2021 im Kalender.

In der "Supersaison" 2018/19 war Le Mans nicht nur Saisonfinale, sondern auch zweite Saisonstation gewesen. Es war die einzige WEC-Saison, in der zwei Ausgaben des 24-Stunden-Klassikers zum Rennkalender der Langstrecken-WM zählten.

WEC-Kalender 2020/21:

05.09.2020: 6 Stunden von Silverstone (Großbritannien) 04.10.2020: 6 Stunden von Monza (Italien) 01.11.2020: 6 Stunden von Fuji (Japan) 05.12.2020: 8 Stunden von Bahrain 06.02.2021: 6 Stunden von Kyalami (Südafrika) 19.03.2021: 1.000 Meilen von Sebring (USA) 24.04.2021: 6 Stunden von Spa (Belgien) 12./13.06.2021: 24 Stunden von Le Mans (Frankreich)

