Den sechsten Saisonlauf des Porsche-Carrera-Cup Deutschland 2019 wird Julien Andlauer (Lechner Racing) noch lange in Erinnerung behalten: Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) gelang dem Porsche-Junior am Sonntag sein erster Sieg im nationalen Markenpokal.

"Seit dem ersten Rennen habe ich auf diesen Moment gewartet. Von der vierten Position auf Platz eins zu fahren, war eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit einem Fehler wäre es vorbei gewesen, aber ich bin richtig schnelle Zeiten gefahren", so Andlauers glückliches Statement.

Hinter Andlauer kam seine Lechner-Teamkollegen Michael Ammermüller und Dylan Pereira auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel. Somit stellte das Team beim Heimrennen alle Fahrer auf dem Podium.

Nach dem Start der 29 Fahrzeuge hatte Polesetter Ammermüller zunächst die Führung vor Larry ten Voorde (Overdrive Racing) verteidigt. Der Niederländer wiederum hatte das Samstagsrennen gewonnen. Beim sechsten Lauf konnte er sich im Kampf um den Sieg allerdings nicht behaupten. In der zweiten Runde zogen Andlauer und Pereira an ten Voorde vorbei. Daraufhin arbeitete sich Andlauer immer dichter an Ammermüller heran.

Das entscheidende Überholmanöver gelang Andlauer in der zwölften Runde, als er aus der Spitzkehre heraus schneller beschleunigte. Danach setzte sich der 19-Jährige ab und erreichte 1,3 Sekunden vor Ammermüller das Ziel. "Ich konnte mir zunächst einen kleinen Vorsprung herausfahren, aber Julien Andlauer wurde immer schneller. Leider ist mir dann ein kleiner Bremsfehler unterlaufen, den er sofort genutzt hat", erklärt Ammermüller.

Das Lechner-Trio auf dem Siegerpodest komplettierte Pereira. Für den Luxemburger ist es die dritte Podiumsplatzierung in dieser Saison: "Nach dem Start war ich fast in Führung, hatte aber leider die Außenbahn. Zweimal am Wochenende in die Top 3 gefahren zu sein ist ein super Ergebnis."

Tabellenführer ten Voorde erreichte schließlich Platz vier vor Leon Köhler (HRT Motorsport). Köhler war somit der beste Pilot aus dem Nachwuchsprogramm des Markenpokals. Als erfolgreichster Österreicher sicherte sich Köhlers HRT-Teamkollege Luca Rettenbacher den sechsten Platz. Abgesehen von ihm fuhren an diesem Wochenende auch Sebastian Daum, Nicolas Schöll und Philipp Sager vor heimischen Fans.

Hinter Rettenbacher sahen Igor Walilko und Henric Skoog (beide Overdrive Racing) die Zielflagge. Bereits frühzeitig war der Lauf für Porsche-Junior Jaxon Evans (Project 1) beendet. Der Neuseeländer musste seinen 911er nach der zweiten Runde in der Boxengasse abstellen.

"Ich hatte einen ziemlich guten Start und konnte mich direkt um zwei Plätze verbessern. Dann hat mich ein anderes Fahrzeug gedreht. Die Folge war ein Reifenschaden und ich musste das Rennen abbrechen", so Evans. Der Sieger in der Amateur-Klassifizierung heißt Carlos Rivas (Black Falcon). Der Luxemburger gewann vor Stefan Rehkopf (Huber Racing) und seinem Black-Falcon-Teamkollegen Sager.

Tabellenführer in der Meisterschaft ist nach sechs Läufen weiterhin ten Voorde. Der Niederländer hat vier Siege und 123 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Andlauer (77,5 Zähler) und Pereira (63). Den Spitzenplatz in der Rookie-Wertung belegt Berkay Besler (Car Collection Motorsport) mit 84 Punkten. Rivas ist mit 115,5 Zählern bester Fahrer in der Amateur-Klasse.

Die Saisonläufe sieben und acht absolviert der Porsche-Carrera-Cup Deutschland vom 5. bis 7. Juli im Rahmen der DTM auf dem Norisring. Die 2,3 Kilometer lange Traditionsstrecke in Nürnberg, wo der Carrera-Cup zuletzt in der Saison 2017 gastierte, ist der einzige Stadtkurs im Kalender.

