Der deutsche Motorrad-Pilot Dennis Lippert ist nach einem schweren Sturz in Oschersleben seinen Verletzungen erlegen. Lippert (23) war am Samstag mit seiner Yamaha im Supersport-600-Rennen der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) verunglückt. Nach Angaben der IDM starb Lippert am Dienstag.

"Wir werden Dich immer als Champion in unseren Herzen tragen", teilte Lipperts Team Ravenol Endurance Motorsport bei Facebook mit: "Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie & Angehörigen. Ruhe in Frieden."

Lippert stirbt im Krankenhaus

Der Rennfahrer war am Wochenende nach der sofort eingeleiteten Erstversorgung zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Magdeburg geflogen worden. Lippert, in Brunnthal bei München geboren, konnte nicht gerettet werden.