Christian Krognes, Nick Yelloly und David Pittard haben im BMW M6 GT3 mit der Startnummer 101 des Teams Walkenhorst am Sonntag das 24h-Qualifikationsrennen Nürburgring gewonnen. In einem spannenden Zweikampf setzte sich die Mannschaft in der Schlussphase des Rennens gegen den Rowe-BMW #99 (Krohn/Edwards). Auf Rang drei kam nach 6 Stunden der zweite Rowe-BMW #98 (de Phillippi/Blomqvist/Jensen) ins Ziel.

Nachdem BMW das Rennen über weite Strecken angeführt und sich die #99 und #101 mehrfach an der Spitze abgewechselt hatten, kam es in den letzten 20 Rennminuten zu einem echten Duell auf der Strecke. Christian Krognes im Walkenhorst-BMW holte dabei zunächst schnell einen Rückstand auf Jesse Krohn im Rowe-Auto auf und ging schließlich mit einem entschlossenen Manöver auf den Grand-Prix-Kurs vorbei.

