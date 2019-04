Der SPORT1 Trackday ist auch 2019 am Start: Am Sonntag, 14. Juli, wird der Nürburgring wieder zum Mekka für alle Fans von verbranntem Gummi, glänzendem Lack und dröhnenden Motoren.

Dabei bietet der SPORT1 Trackday auch in diesem Jahr ein buntes Programm, bei dem PS-Fun und -Action an oberster Stelle stehen. Bereits seit sieben Jahren erfreut sich das Event großer Beliebtheit in der Motorsport- und Tuning-Szene: Im Vorjahr feierten rund 7.000 Besucher eine ausgelassene PS-Party.

Anzeige

Buntes Rahmenprogramm

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm sorgt der SPORT1 Trackday 2019 auf dem Nürburgring für Motorsport-Feeling bei Jung und Alt. Besucher können bei zahlreichen Attraktionen und Mitmach-Aktionen sogar selber Hand ans Lenkrad legen. Beim 1/8-Meile Rennen liefern sich Profis, Amateure und prominente Gast-Starter in verschiedenen Klassen packende Duelle um die Bestzeiten. Drift-Fans kommen bei mitreißenden Drift-Taxifahrten und einer Drift-Show auf ihre Kosten. Zudem findet im Rahmen des Trackdays ein Rennen der German Timeattack Masters statt.

Auch das traditionell beliebte Show & Shine-Event, powered by Tuning World Bodensee, auf dem ring°boulevard ist am Start. Für die passende Beschallung und einzigartige Sounderlebnisse in extrem tiefen Bassfrequenzen sorgt der DB-Contest by PropperDroppers Germany.

"PS PROFI" Sidney Hoffmann vor Ort

Mittendrin im Geschehen auf dem Nürburgring sind auch bekannte SPORT1 Gesichter wie "PS PROFI" Sidney Hoffmann, die auch für Autogramme zur Verfügung stehen.

Tickets für den SPORT1 Trackday 2019 am Sonntag, 14. Juli, sind im Vorverkauf unter www.nuerburgring.de und der Hotline 0800/2083200 erhältlich (Erwachsene: 15 Euro; Jugendliche 13 bis 17 Jahre und Studenten: 10 Euro; Kinder bis zwölf Jahre: freier Eintritt)