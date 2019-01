Der Motorrad-Weltverband FIM hat den WM-Kalender für die neue Saison bestätigt. Wie bereits in der Anfang November veröffentlichten provisorischen Liste vermerkt, wird der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring am 7. Juli über die Bühne gehen. Es wird 2019 wie zuletzt 19 Läufe geben.

Los geht es wie üblich in Doha/Katar. Das Auftaktrennen findet am 10. März statt. Zum Finale in Valencia kommt es am 17. November.

Der WM-Kalender im Überblick: