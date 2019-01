Mick Schumacher setzt seinen Aufstieg im Motorsport 2019 in der Formel 2 fort © SPORT1-Grafik: Heinemann/ Knigge/ Getty Images/ Picture Alliance

München - Mick Schumacher geht in der kommenden Saison in der Formel 2 an den Start. Zudem soll er den Schritt in die Ferrari Academy wagen. SPORT1 zeigt seine Karriere.

von Franziska Wendler