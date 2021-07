Die Kanadierin Rory van Ulft gilt als das stärkste Mädchen der Welt – mit gerade einmal acht Jahren. Die ambitionierte Sportlerin wohnt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder im kanadischen Ottawa und fand schon früh Gefallen daran, Gewichte zu heben.

Bereits mit sieben Jahren stemmte sie unglaubliche 80 Kilogramm – und das, obwohl sie selbst nur rund ein Viertel davon wog.

Bereits vor zwei Jahren fing sie an, mit schweren Gewichten zu trainieren. Bis zu zehn Stunden trainiert Rory in der Woche, um fit zu bleiben. Ihre harte Arbeit scheint sich auszuzahlen. Im Dezember wurde sie in den USA zur Jugendnationalmeisterin in den Gewichtsklassen unter elf und unter 13 Jahren gekürt.

Rory van Ulft schreibt Geschichte

Aufgrund dieser Auszeichnung ist Rory sowohl die jüngste Jugendmeisterin in der Geschichte der USA als auch die beste Gewichtheberin in der Gewichtsklasse unter elf Jahren.

In der Zukunft hat Rory noch einiges vor. "Ich mag es, stärker zu werden. Wenn ich stärker bin, kann ich mehr tun und werde bei allem, was ich versuche, immer besser. Ich denke nicht darüber nach, was vorher war oder was danach kommen wird. Ich denke über nichts nach. Ich mache einfach meinen Kopf frei und tue es", erklärte sie gegenüber RTL.