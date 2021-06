Die deutschen Modernen Fünfkämpfer haben zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Ägyptens Hauptstadt Kairo ihren Medaillensatz komplettiert. Nach Gold für die Frauen-Mannschaft und Silber für das Männer-Team gewannen am Montag Patrick Dogue (Potsdam) und Rebecca Langrehr (Berlin) Bronze in der Mixed-Staffel. Mit 1415 Punkten musste sich das Duo Südkorea (1432) und Belarus (1422) geschlagen geben.

Langrehr hatte zuvor gemeinsam mit der Olympiavierten und ehemaligen WM-Zweiten Annika Schleu (Berlin) sowie Janine Kohlmann (Düsseldorf) triumphiert. Patrick Dogue musste sich mit seinem Bruder Marvin und dem deutschen Meister Fabian Liebig (alle Potsdam) nur Ungarn geschlagen geben. In den Einzelkonkurrenzen holten Schleu als Vierte und Liebig als Fünfter die besten Platzierungen.