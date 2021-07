Als erster deutscher TV-Sender präsentiert SPORT1 die US-amerikanische Action-Show "The Titan Games" mit Dwayne "The Rock" Johnson.

Der Hollywood-Star und Ex-Wrestler stellt die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Wettkampf-Serie der Superlative auf die Probe. Dabei geht es nicht nur an die physische, sondern auch an die mentale Belastungsgrenze, um am Ende den Titel des Titanen und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar zu vergeben.

SPORT1 zeigt die insgesamt neun Folgen der ersten Staffel mit der deutschen Synchronstimme von Dwayne "The Rock" Johnson ab sofort immer donnerstags zur Primetime ab 20:15 Uhr im Free-TV.

Nach dem Auftakt in der vergangenen Woche folgen nun die nächsten beiden Folgen im Doppelpack. In den beiden je einstündigen Ausgaben stehen die Trials 2 und 3 an (ab 20.15 Uhr und 21.15 Uhr live im TV und im Stream bei SPORT1).

Darum geht es bei "The Titan Games"

In der von Johnson moderierten Sport-Wettkampf-Serie treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen sowie physischen und mentalen Herausforderungen gegeneinander an, um Runde für Runde ihrem Traum ein Stück näher zu kommen: Dem Titel des Titanen.

"The Rock" steht als Moderator der spektakulären Show sinnbildlich für Kampf, Action, Sport, Schweiß und Tränen. Die US-amerikanische Ikone war vor seiner Schauspieler-Karriere in Hollywood ein sehr erfolgreicher Wrestler und noch heute ist der Modell-Athlet mit seinem eisernen Willen in vielen Augen der geborene Warrior.

In seiner Show will er seine Kandidatinnen und Kandidaten über ihre physischen und mentalen Grenzen hinaus zu Bestleistungen antreiben und unterstützt dabei so gut er nur kann.

Mit seiner ansteckenden Energie motiviert und inspiriert Dwayne Johnson die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg, den Champion in sich zu entdecken – und das ist auch notwendig, denn die Prüfungen haben es in sich. Dazu reicht das Bestehen einer Challenge für das Weiterkommen nicht aus: In den Face-to-Face Battles gibt es jeweils nur einen Gewinner, der in die nächste Runde einzieht.

Von den ersten Trials bis zur Championship: So laufen "The Titan Games"

In jeder Folge betreten Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus ganz Amerika die elektrisierende "Titan Arena", wo sie einem der sechs amtierenden Titanen gegenüberstehen.

Um die Herausforderung zu meistern, sind sowohl mentales Durchhaltevermögen als auch körperliche Stärke erforderlich. Wenn sie einen der amtierenden Titanen besiegen, wird dessen Platz als Mitglied der Elitegruppe der Titanen eingenommen. Dieser Sieg ist aber nur der Anfang, denn sobald man ein Titan ist, muss man jede Woche in den Trials erfolgreich sein, um seinen Platz zu verteidigen.

Beim Staffelfinale von "The Titan Games", das am Donnerstag, 15. Juni, ab 22:15 Uhr auf SPORT1 ansteht, kommt es zum ultimativen Showdown zwischen den Titanen. Sie treten gegeneinander an, um als letzter männlicher und weiblicher Kandidat zu triumphieren und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar zu gewinnen.