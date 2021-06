Franziska Ritter und Linus Bader haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Sportkletterer die Titel in der Teildisziplin Speed gesichert. Im Rahmen der Finals wurde Ritter (Wuppertal/8,162 Sekunden) gegen Sandra Hopfensitz (Augsburg/8,773) ihrer Favoritenstellung gerecht und sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Titel. Bader (Neu-Ulm/7,422) triumphierte im Finale in Bochum gegen Thorben Perry Bloem (Braunschwei/7,944). Olympiastarter Jan Heuer (Frankfurt/Main) schied im Viertelfinale aus und wurde Fünfter.

Am Sonntag fallen die Entscheidungen im Bouldern. Beide Disziplinen sind Teil der olympischen Kombination, die in Tokio ihr olympisches Debüt gibt.