Yannick Flohe (Aachen) und Afra Hönig (Landshut) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Sportkletterer die Titel in der Teildisziplin Bouldern gesichert. Im Rahmen der Finals siegte WM-Bronze-Gewinner Flohe im Männerfinale mit vier Tops vor dem zweimaligen Europameister Jan Hojer (zwei Tops). Hönig setzte sich bei den Frauen hauchdünn mit drei Tops und einer mehr erkletterten Zone vor Hannah Meul (Köln) durch.

Am Samstag hatten bereits Franziska Ritter (Wuppertal) und Linus Bader (Neu-Ulm) die Titel in der Teildisziplin Speed gewonnen. Beide Disziplinen sind Teil der olympischen Kombination, die bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) ihr olympisches Debüt gibt.