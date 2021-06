Fünf Top-Athlet:innen stehen auf www.sportstipendiat.de zur Wahl. Die Deutsche Bank und die Deutsche Sporthilfe würdigen mit der Auszeichnung die Leistungen studierender Spitzensportler:innen.

Ab sofort kann jeder Sportfan unter www.sportstipendiat.de den bzw. die "Sport-Stipendiat:in des Jahres" 2021 wählen. Mit der Auszeichnung ehren Deutsche Sporthilfe und Deutsche Bank bereits zum neunten Mal Athlet:innen, denen die Kombination aus Spitzensport und Studium in beeindruckender Art und Weise gelingt – und denen es im zurückliegenden Corona-Jahr gelang, ganz besondere Herausforderungen zu meistern.

Anzeige

Fünf Top-Sportler:innen stehen bis zum 11. Juli 2021 zur Wahl:

Andreas Bechmann, Hallen-EM-Sechster 2021 im Leichtathletik-Mehrkampf und General-Management-Student

Hannah Gablac, Hockey-Nationalspielerin und Studentin der Humanmedizin

Katharina Lang, Rollstuhlbasketball-Nationalspielerin und Marketing-Studentin

Deborah Levi, WM-Dritte 2021 im Bobsport und Grundschullehramtsstudentin

Leonie Meyer, EM-Zweite 2020 im Kitesurfen und Studentin der Humanmedizin

Abgestimmt werden kann online unter www.sportstipendiat.de. Unter allen Teilnehmer:innen, die dort ihre Stimme abgeben, wird ein iPad verlost. Als Stimme für eine:n der Kandidat:innen zählen zusätzlich die Likes unter den jeweiligen Social-Media-Posts der Athlet:innen.

Die Deutsche Bank, seit 2001 Partner der Deutschen Sporthilfe und seit 2008 Nationaler Förderer, verdoppelt dem oder der Sieger:in das monatliche Stipendium für 18 Monate von 300 Euro auf 600 Euro. Die vier weiteren Finalist:innen erhalten für den gleichen Zeitraum eine Zusatzförderung von 50 Prozent des monatlichen Stipendiums.

Im Vorjahr wurde Rollstuhlbasketballerin und Psychologie-Studentin Annabel Breuer als "Sport-Stipendiatin des Jahres" ausgezeichnet. Frühere Preisträger:innen waren unter anderem Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (2018/MBA), Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (2014/Politikwissenschaft) und Hockey-Olympiasieger Martin Häner (2013/Humanmedizin).

Die Top 5 für die Online-Abstimmung "Sport-Stipendiat:in des Jahres" 2021 (in alphabetischer Reihenfolge):

Andreas Bechmann:

Andreas ist amtierender Deutscher Hallenmeister sowie Sechster der Hallen-EM im Leichtathletik-Mehrkampf und hat sich mittelfristig die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris zum Ziel gesetzt. Aktuell studiert der 21-jährige Frankfurter General Management an der accadis Hochschule in Bad Homburg und ist Mitgründer eines aus einem Uni-Kurs hervorgegangenen Insure-Tech-Start-up. "Mentale Modelle aus dem Sport helfen mir regelmäßig, Investoren-Pitches oder Prüfungssituationen zu meistern."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Hannah Gablac:

Hannah gehört bereits seit ihrem 19. Lebensjahr zum festen Kreis der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Die Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio verpasste sie hauchdünn. Im vergangenen Jahr absolvierte die 26-Jährige mitten in der Corona-Pandemie ihr Praktisches Jahr im Krankenhaus und schloss anschließend ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Hamburg ab. "Ich war mein Leben lang 'die Sportlerin'. Während der Pandemie habe ich den harten Krankenhausalltag der Ärzte und Pfleger miterlebt und die Patienten begleitet."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Katharina Lang:

Katharina hat sich mit der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft für ihre ersten Paralympics in Tokio qualifiziert. Die 28-Jährige hat ihren Bachelor im Marketing an der University of Alabama in den USA mit magna cum laude abgeschlossen. Nach dem Pandemie-Ausbruch musste sie vorrübergehend nach Deutschland zurückkehren und mitten in der Nacht an amerikanischen Online-Vorlesungen teilnehmen. Zwischenzeitlich fiel sie in ein sportliches Loch, doch "durch den Kontakt zu einer Psychotherapeutin fand ich wieder enorme Freude am Sport und will in Tokio eine Medaille gewinnen."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Deborah Levi:

Deborah wurde im letzten Winter gemeinsam mit ihrer Pilotin Laura Nolte Dritte bei der Bob-WM sowie Europameisterin. Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie war die 23-Jährige schwer an Influenza erkrankt und musste während der Saison für einige Tage stationär behandelt werden. Dennoch schaffte sie den Weg zurück in den Spitzensport und erreichte auch ihr Ziel, alle erforderlichen Kurse für ihr Grundschullehramtsstudium an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu bestreiten. "Die Krankheit war eine meiner größten Hürden bisher im Sport, da man als Athlet:in oft ungeduldig ist und seinem Körper mehr abverlangt, als er gerade zu leisten im Stande ist."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Leonie Meyer:

Bei Ausbruch der Corona-Pandemie befand sich Leonie bei einem Trainingslager in Neuseeland und konnte erst über die Rückholaktion der Bundesregierung zurückkehren. Die 28-Jährige studiert an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Humanmedizin und gewann bei der Kitesurf-EM im September 2020 im Mixed-Wettbewerb Silber. Im Frühjahr 2021 wurde sie Mutter eines Kindes, will ihre Leistungssportkarriere aber in Richtung Paris 2024, wo Kitesurfen erstmals zum olympischen Programm gehören wird, fortsetzen. "Schwanger heißt nicht, dass im Sport nichts mehr geht, ganz im Gegenteil. Nach vielen Gesprächen mit meinem Partner haben wir uns dazu entschlossen zu zeigen, dass man auch als Mama Athletin sein kann."