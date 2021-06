Fabian Liebig hat bei den deutschen Meisterschaften der Modernen Fünfkämpfer seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Der Potsdamer verwies im Rahmen der Finals am Sonntag in Berlin Fernand Mitterrand und Jan Kauffmann auf die Plätze. Bei den Frauen hatte am Samstag die Olympia-Vierte Annika Schleu triumphiert.

Anzeige

Die Titelkämpfe in Berlin dienten auch als Generalprobe für die Weltmeisterschaften in der kommenden Woche in Kairo.