Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles führt die Riege der US-Kunstturnerinnen bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) an. Die 24-Jährige gewann bei den US Trials in St. Louis mühelos den Titel im Mehrkampf. Für Tokio wurden außerdem die zweitplatzierte Suni Lee sowie Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey und MyKayla Skinner nominiert.

Die nur 1,42 m große Simone Biles, eines der vielen Missbrauchsopfer des früheren US-Teamarztes Larry Nassar, gab in St. Louis zu, es habe sie einige Zeit gekostet, ihre Liebe für den Sport wiederzufinden: "Nach allem, was ich durchgemacht habe, war es ein langer Weg, einfach wieder Simone zu sein."

Anzeige

Von den sechs nominierten Kunstturnerinnen ist Biles die einzige mit Olympia-Erfahrung. Die US-Riege peilt in Tokio das dritte Mannschaftsgold in Folge nach London 2012 und Rio 2016 an.