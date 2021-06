Die Olympia-Qualifikation im Kunstturnen am Samstag in München (13.30 Uhr) darf vor Publikum stattfinden. Kurzfristig wurden für die Veranstaltung in der Olympiahalle 770 Fans zugelassen, der Vorverkauf startete am Donnerstag.

Eine erste Olympia-Ausscheidung fand bereits in der vergangenen Woche in Dortmund statt. Dabei hatten sich die Stuttgarterin Elisabeth Seitz und Lukas Dauser aus Unterhaching die deutschen Mehrkampf-Titel gesichert.