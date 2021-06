Frankfurt am Main (SID) - Canadier-Weltmeisterin Andrea Herzog hat ihre Ambitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele beim Weltcup der Slalom-Kanuten in Prag unterstrichen. Rund sechs Wochen vor dem Start der Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) fuhr die Leipzigerin auf den zweiten Platz. Der Sieg ging an die Australierin Jessica Fox.

"Ich bin unglaublich happy, dass es gut funktioniert hat", sagte die 21-Jährige, die sich im Endlauf eine Stangenberührung leistete. Das Ergebnis freue sie "echt riesig und gibt mir sehr viel Selbstvertrauen für Tokio". Elena Apel (Augsburg) landete zudem auf Platz neun.

Enttäuschender verlief das Wochenende für die drei anderen deutschen Olympia-Starter. Sideris Tasiadis scheiterte im Canadier ebenso wie Kajak-Spezialist Hannes Aigner (beide Augsburg) im Halbfinale. Ricarda Funk (Bad Kreuznach) musste sich im Kajak-Finale mit dem zehnten Platz begnügen.