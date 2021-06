Kurz vor Beginn der Fußball-EM und parallel zur Eishockey-WM steht auch für zahlreiche andere deutsche Sportler ein Jahreshöhepunkt auf dem Programm.

Bei dem Großereignis "Die Finals 2021" werden seit Donnerstag 140 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben und Ausrufezeichen für Olympia gesetzt, am heutigen Samstag rücken die Deutschen Meisterschaften im Turnen in Dortmund und die der Leichtathleten in Braunschweig ins Zentrum.

Seit 11.30 stehen in Dortmund die Gerätefinals auf dem Programm, in Braunschweig sind unter anderem die Finals im Speerwerfen mit Christin Hussong (16.30) und im Hindernislauf mit Gesa Felicitas Krause (19.20) angesetzt (Die Finals 2021: Alle 18 Sportarten im Überblick).

+++ Triathlon: Lisa Tertsch triumphiert +++

Die erste große Siegerin des Tages ist gekürt: Triathletin Lisa Tertsch hat in Berlin den deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz gewonnen. Die 22-Jährige aus Darmstadt siegte am Sonntag nach 750 m Schwimmen, 20,4 km Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 57:47 Minuten vor Nina Eim (Itzehoe/+ 0:12 Minuten) und Marlene Gomez-Islinger (Ulm/+ 0:17). Olympiastarterin Anabel Knoll (Ingolstadt/+ 1:36) musste sich mit dem zehnten Platz zufrieden geben.

"Ich bin froh, dass ich wieder zeigen konnte, was ich drauf habe", sagte Tertsch, die das Olympia-Ticket verpasst hatte, im ZDF.

Nach dem Schwimmen im knapp 20 Grad kühlen Wannsee formierte sich auf dem Rad eine zehnköpfige Spitzengruppe, die gemeinsam den letzten Wechsel zum Laufen erreichte. Einer Tempoverschärfung von Tertsch konnte zunächst nur Eim folgen, die letztlich aber auch abreißen lassen musste.

Das Rennen der Männer findet am Sonntag statt. Die Einzelrennen dienen auch als Generalprobe für die Sprint-EM vom 18. bis 20. Juni in Kitzbühel.

