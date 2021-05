Wasserspringer Patrick Hausding hat seine Rekord-Ausbeute bei Europameisterschaften mit der 16. Goldmedaille fortgesetzt.

Der Olympia-Dritte gewann in Budapest das Finale vom 1-m-Brett nach einer herausragenden Vorstellung mit 427,75 Punkten. Der 32-Jährige Hausding, der bei seinen sechs Sprüngen so gut wie keine Schwäche zeigte, lag am Ende klar vor dem Briten Jack Laugher (+24,85 Punkte) und dem Italiener Giovanni Tocci (+25,25). Timo Barthel (Dresden) wurde Neunter.

Hausding: "Riesiger Erfolg"

"Ich bin sehr zufrieden mit einer Leistung. Ich habe meinen Titel verteidigen können von vor zwei Jahren", sagte Hausding: "In den letzten 15 Monaten hatten wir keinen 1-m-Wettbewerb, deswegen ist das ein riesiger Erfolg."

Zum EM-Auftakt am Montag hatte Hausding im Team-Event Bronze gewonnen. Damit kommt der Berliner in seiner Karriere auf bislang 35 EM-Medaillen.

Im gemischten Synchronspringen vom 3-m-Brett sicherten sich am Mittwoch zudem Tina Punzel/Lou Massenberg Silber. Das deutsche Duo musste sich auf Platz zwei lediglich den Italienern Chiara Pellacani/Matteo Santoro um 6,42 Punkte geschlagen geben.

"Es war nicht unsere beste Leistung, aber es war okay", sagte die Dresdnerin Punzel, die vor allem mit ihren Eintauchphasen nicht zufrieden war: "Da hat es etwas zu viel gespritzt." Nach den Reisestrapazen fühle sie sich "etwas müde".

Die deutschen Wasserspringer waren von der Olympia-Qualifikation in Tokio direkt nach Budapest geflogen.