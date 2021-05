Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Slalom-Kanuten starten an diesem Wochenende in die heiße Phase auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Bei der EM im italienischen Ivrea geht es für die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) nach Monaten ohne internationale Wettkämpfe nicht nur um Medaillen, die Canadier-Herren kämpfen zudem noch um den Quotenplatz für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August).

In Sideris Tasiadis (Augsburg), dem Olympia-Zweiten von 2012, und Ex-Weltmeister Franz Anton (Leipzig) sind gleich zwei aussichtsreiche Kandidaten für den DKV im Rennen um das letzte Ticket für Tokio in dieser Disziplin. "Man konnte sich seit der WM im September 2019 nicht wieder mit den anderen Nationen messen. Aber ich blicke voller Freude und Optimismus auf die Wettkämpfe", sagte Tasiadis.

Hannes Aigner (Augsburg) und Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak-Einer sowie Canadier-Spezialistin Andrea Herzog (Leipzig) hatten sich bereits bei der WM 2019 für Olympia qualifiziert. Die EM ist für das Trio "ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, um das aktuelle Leistungsvermögen und die Wettkampfroutine zu überprüfen", sagte Aigner.

Am Freitag stehen zunächst die Mannschaftswettbewerbe auf dem Programm. Nach den Entscheidungen im Kajak am Samstag folgen am Sonntag die Rennen im Canadier. Bei der EM vor zwei Jahren hatten die Athleten des DKV zweimal Bronze in den Einzel-Disziplinen sowie zweimal Silber und einmal Bronze in den Team-Wettkämpfen geholt.